CIDH ve violaciones en detenciones preventivas y un juicio está en puertas

El informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que accedió este medio, no solamente señala que el Gobierno de Evo Morales cometió ejecuciones extrajudiciales y torturas. Va más allá, y sentencia que violó la Convención Americana porque convirtió la detención preventiva en punitiva, sin respetar la presunción de inocencia o el derecho a la defensa. Por todo esto, Bolivia está en puertas de un juicio internacional si no cumple cuatro requisitos.

La comisión “entiende que el Código de Procedimiento Penal establecía el límite temporal máximo de 18 meses, sin que se haya dictado acusación, o 36 meses sin que se hubiera dictado sentencia. Resulta claro que en vista del marco normativo la detención de los señores Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza no podía exceder de dicho plazo, a menos que existieran conductas dilatorias acreditadas que les fueran atribuibles”.

Además la CIDH observa que los recursos presentados para cuestionar la detención preventiva de las víctimas y pedir, en consecuencia que sigan el proceso en libertad “resultaron ilusorios, toda vez que las autoridades judiciales bolivianas no evaluaron ni valoraron adecuadamente la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares, limitando su análisis a la ley 007” de modificaciones al sistema normativo penal que fue promulgada por el presidente en ejercicio en ese momento, Álvaro García Linea, el 18 de mayo de 2010, a un año del operativo en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz.

La comisión resalta el principio de presunción de inocencia como se desprende del artículo 8 de la Convención. “En el presente caso, la comisión considera que está probado que los señores Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza fueron exhibidos ante los medios como autores de los delitos de terrorismo y sedición, cuando aún no habían sido procesados ni condenados”.

En el mismo sentido, “se observan declaraciones de las más altas autoridades estatales durante varios años, sindicándolos de ‘terroristas’” . Por ello, la comisión concluye que el Estado “emitió juicio ante la sociedad señalando la culpabilidad de las presuntas víctimas, contribuyendo así a formar una opinión pública antes de que la responsabilidad penal de estas la hubiera acreditado conforme a ley. Lo anterior no sólo violó gravemente los derechos a la presunción de inocencia de Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza, sino también el derecho a su honra y al reconocimiento de su dignidad , protegidos por el artículo 8, acápite 2: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; y 11 de la Convención Americana: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad... ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Concluye que contra estas cuatro personas “la detención preventiva se convirtió en una medida punitiva y no cautelar, lo que la desnaturaliza, lo que refuerza la violación estipulada en el artículo 8, acápite 2. Finalmente, apunta a que la falta de un traductor para Tóásó, en la audiencia cautelar que definió su encarcelamiento es una violación al artículo 8, acápite 2, “derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”.