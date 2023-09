Cidob dice que no irá al Congreso del MAS y les recuerdan que no figuran en el estatuto

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) resolvió no asistir al Congreso del MAS en Lauca Ñ en octubre próximo. El máximo dirigente de los indígenas del oriente, Justo Molina, informó que recibieron una invitación restringida . Pero los 'evistas' Gladys Quispe, Freddy Velásquez (diputados nacionales) y Nelly Pinto (asambleísta departamental cochabambina) les hicieron notar que la Cidob no figura en el estatuto.

“Sí, hemos sido invitados, pero (por) la invitación nos sentimos discriminados, porque solamente nos invitan a cinco participantes y nosotros representamos a 34 naciones de tierras bajas, por tanto, nuestra posición es no participar con ningún delegado de la Confederación”, dijo Molina en conferencia de prensa.

La Cidob y el Conamaq son las dos organizaciones que no figuran como parte de la estructura masista. Forman parte del Pacto de unidad, pero no de la dirección nacional del MAS. El artículo 10 reconoce a la Csutcb, Interculturales y mujeres campesinas Bartolina Sisa, como organizaciones fundadoras, mas no como integrantes de la fuerza política.