Cierra la segunda jornada sin recepción de postulantes a Defensor del Pueblo

Todavía no hay aspirantes a Defensor del Pueblo. Carlos Zárate, miembro de la Comisión Mixta que impulsa la recepción de postulaciones, informó que este domingo se continuará con el registro y recepción de los documentos de los interesados al cargo. La atención iniciará a las 08:00 hasta el mediodía.

El funcionario explicó que, pese a que no se realizó el registro de algún postulante, la gente acudió a las oficinas para solicitar orientación, información y los requisitos para postular. Por lo que esta Comisión trabajará el domingo a la espera de posibles aspirantes.



“Hasta el momento no tenemos ningún postulante. Cabe mencionar que se han dado cita diferentes personas quienes han recabado más información sobre los requisitos y sobre la convocatoria”, señaló Zárate.



Esta Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recibe las postulaciones de aspirantes que deben cumplir 18 requisitos. Este registro durará hasta el 1 de abril.

Según la Constitución Política del Estado (CPE) el Defensor del Pueblo ejerce funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad a una segunda designación.

Los requisitos para la postulación de ese cargo son:

1. Contar con nacionalidad boliviana.

2. Haber cumplido 30 años hasta el momento de la designación.

3. Haber cumplido con el servicio militar.

4. No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.

5. No tener sentencia condenatoria en materia penal.

6. No tener sentencia condenatoria en materia de violencia.

7. Prestar juramento de no incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los parágrafos 1 y 2 de los artículos 236 y 239 de la Constitución Política del Estado.

8. Estar inscritos en el padrón electoral

9. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

10. No tener cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad con miembros de la ALP, con representantes de organismos supraestatales ni las autoridades jerárquicas de los órganos del Estado.

11. Contar con probada integridad personal ética.

12. Tener reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos.

13. No tener procesos administrativos disciplinarios o penales por violencia contra la mujer, niños y niñas.

14. No tener procesos por discriminación.

15. No haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto.

16. No haber sido dirigente de organizaciones políticas, ni candidato.

17. No tener militancia alguna.

18. No ser ni haber sido designado en el cargo de ministro, viceministro o embajador.

Los interesados deberán presentar su carta de postulación firmada y adjuntando la documentación de respaldo de los requisitos establecidos en el artículo 8 del Reglamento, y el respaldo del currículum vitae u hoja de vida debidamente foliado en sobre cerrado rotulado, señalando nombre completo, cédula de identidad, número telefónico, dirección del domicilio y correo electrónico.