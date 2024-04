Cinco amparos notificados a la Asamblea Legislativa amenazan el proceso de elección judicial en el país

Aunque la dirección jurídica del Senado asegura que esto no puede detener el proceso, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, admitió que dichos amparos pueden frenar el proceso de elección, lo cual "sería nefasto para el país".

El director de Asuntos Jurídicos Legales del Senado, Israel Quino, enfatizó que el proceso de preselección judicial está respaldado por la Ley N ° 1549 y la Sentencia Constitucional N° 060, por lo que no puede ser paralizado por amparos. Es más, Quino calificó de inconstitucionales dichos amparos.

“Luego de una valoración técnico-jurídico en materia constitucional, de parte de los técnicos de ambas comisiones, a través de los secretarios técnicos hemos coincidido en que los amparos constitucionales no son el recurso idóneo para interponer y suspender un proceso de preselección judicial ”, indicó el director de Asuntos Jurídicos Legales de la Cámara de Senadores.

Para Quino, “el único recurso que debe activarse contra resoluciones del Legislativo es lo dispuesto en el artículo 139 y siguientes del Código Procesal Constitucional, esto se llama el recurso constitucional contra resoluciones del Órgano legislativo y se los presenta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, no así estos amparos inconstitucionales”.

Por su parte, el presidente interino del TSE, Francisco Vargas, en una entrevista en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, aseguró que ve que “es un riesgo que un posible amparo pueda paralizar el proceso electoral. No se ha visto antes, no recuerdo que las elecciones de 2011 y de 2017 hubieran sufrido tantas paralizaciones como se ven ahora en este último tiempo. Vemos como un posible riesgo que en este proceso, algún tribunal de garantías pueda paralizar un calendario electoral. No se vio, sería nefasto para la administración de elecciones”.



El lunes, 22 de abril, el equipo jurídico legal del Senado y las Comisiones se constituirá en Santa Cruz para iniciar con la defensa representativa correspondiente, “porque independientemente se desarrollen estos actos, estas audiencias entre el lunes y martes de la siguiente semana el proceso debe continuar. Hay una ley, la número 1549 (para las elecciones judiciales) y una sentencia constitucional, la número 060, que regula este proceso de preselección a postulantes para reestructurar la cúpula de judicial en el país”, manifestó.