Cinco bolivianos solicitaron salir de Ucrania y se coordina su traslado a Lima

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles que cinco bolivianos solicitaron salir de Ucrania y que se coordina su traslado a Lima (Perú). Cuatro tienen doble nacionalidad y uno es hijo de padre boliviano.

Los datos fueron proporcionados por Eva Chuquimia, viceministra de Gestión Institucional y Consular, quien contó que los pedidos comenzaron a llegar el sábado por la noche y ahora se analiza el mecanismo de repatriación.

“Asistimos desde nuestra misión diplomática en Turquía, Alemania, nuestro encargado de negocios ya está en Polonia, y gracias a la cooperación de Perú, es posible evacuar a nuestros ciudadanos desde Varsovia hasta Lima, ahora solo tenemos la solicitud de cinco ciudadanos, cuatro de ellos con doble nacionalidad, uno con nacionalidad ucraniana, pero con padre boliviano, estos números están variando”, dijo Chuquimia.

Explicó que, en el caso del boliviano de padre, existe la opción de evacuarlo a un país europeo y ratificó que son 76 los connacionales que habitan en esa nación, a la par de admitir que existen complicaciones técnicas para su traslado.

“El retorno es voluntario, la diferencia de nuestra comunidad es que está muy integrada, tienen familias, negocios, hijos, residen más de 15, 20 años, es su segundo país, pero para cualquier ciudadano que desee retornar, a través de este vuelo coordinado con Perú, puede hacerlo”, explicó la viceministra.

Chuquimia detalló que se encaran tareas de ayuda a través de las nueve representaciones diplomáticas de los países latinoamericanos, a la par de iniciativas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Estamos en contacto permanente, no con todos, porque no se los puede ubicar, pero el viernes nos hemos reunido para articular esfuerzos, a través de Celac (…) Gracias a Dios no hay ningún boliviano herido, pero hay dos ciudadanos que están cerca al lugar del conflicto, fueron evacuados a una zona de refugio”, complementó en entrevista con Unitel.