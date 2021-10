Cinco conflictos encienden la polarización del país y se le pueden ir de las manos al Gobierno, según analistas

Escucha esta nota aquí

Desde hace algunas semanas una serie de conflictos han marcado la coyuntura política nacional, donde diferentes actores políticos y sociales se han visto envuelto con un común denominador: la crítica puesta sobre el oficialismo y, en algunos casos, también sobre la oposición.

Son al menos cinco los problemas que marcan la agenda y han abierto una disputa entre ambos bandos, donde prima una evidente polarización. A continuación un resumen de ellos:

1.- Las elecciones de Adepcoca: Este problema es quizás el más antiguo, viene desde la gestión de Evo Morales y es una lucha de al menos tres frentes por el manejo de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz y en el que el Gobierno ha intervenido de manera poco clara, generando rechazo sectorial.

2.- Ley contra las ganancias ilícitas: El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales ha provocado el rechazo de varios sectores, como los gremiales, el empresariado, la oposición y sectores afines a la prensa.

3.- La XI Marcha Indígena por la Dignidad: La marcha de indígenas de tierras bajas, que partió de Beni y llegó a Santa Cruz este viernes, 37 días después, presentó un pliego con diferentes demandas al Gobierno nacional, y esperan reunirse este lunes, 4 de octubre, con el presidente Luis Arce para dialogar sobre este pliego.

4.- La whipala Vs la bandera del patujú: Después de los incidentes en el acto del 24 de Septiembre en la plaza principal de Santa Cruz, donde el vicepresidente Choquehuanca intentó izar la wiphala, que luego fue retirada por otras personas, hubo varias protestas y marchas a favor y en contra de ambas banderas. Las organizaciones sociales afines al MAS convocaron a un nuevo acto de desagravio para el 12 de octubre.

5.- Citaciones por el caso 'golpe de Estado'": es la más reciente, se dio a conocer el 1 de octubre. Luis Fernando Camacho fue citado a declarar a la Fiscalía de La Paz por el caso del supuesto 'golpe de Estado', ocurrido en noviembre de 2019. Camacho asistirá en calidad de denunciado. También se anuncia que se citará a Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina.

Un país muy polarizado política y socialmente

El analista político Daniel Valverde, sobre el desarrollo de estos conflictos y sus posibles salidas, dice que ve un escenario de 'repolarización' que está generando que los sectores que están involucrados en la polarización radicalicen sus posiciones y se cierren en ellas. "En medio de eso queda si hay que resolver los problemas que afectan a la gran mayoría de la población, que tienen que ver con la economía, empleos, salud, reformas a la justicia y la reconciliación", indicó Valverde.

El analista mencionó que esta repolarización ha tenido momentos simbólicos, como por ejemplo la 'guerra de las banderas', la whipala y la del patujú, que está causando preocupación por las normas que se vienen.

"Hay una discursividad muy negativa sobre las normas sin discutir el fondo en sí mismo", señaló Valverde, quien agregó que lo que falta en Bolivia desde hace tiempo es diálogo y concertación política. "La política no debería ser para atizar consignas y conflictos. Creo que ahí hay un tremendo error por parte de los errores políticos", puntualizó.

Sobre la citación a Camacho, Valverde dijo que hay que esperar a que esa citación se haga efectiva. "Tenía que llegar el día en que vaya a declarar", señaló Valverde, y también indicó que el problema con la justicia en Bolivia es que está muy desacreditada. "También los tipos penales son muy discutibles y ahí nuevamente entramos a la guerra de las retóricas: el golpe de Estado Vs la insurrección ciudadana. Otra polarización".

Valverde señaló que esta repolarización hace que las plataformas ciudadanas, los comités cívicos y un sector importante de la Iglesia vuelvan a tener una agenda, vuelvan a articularse. "Vuelven a intentar la vía de la movilización, empezando por el anuncio del paro cívico el 11 de octubre. Pero yo todavía veo un campo opositor muy debilitado y muy desarticulado, pese a este anuncio", finalizó Valverde.

Por su parte, el analista Paul Coca cree que estos cinco conflictos son una bola de nieve que va creciendo. "Los conflictos no son aislados, parten de una raíz y en estos meses hemos visto cómo el gobierno de Arce Catacora se ha dedicado más a politizar que a otra cosa", apuntó Coca.

El analista dijo que el MAS sale del Gobierno en 2019 en las calles, algo que no pensaron jamás perder por esa vía. "Frente a esa salida el Gobierno ahora está tratando de atar cabos para allanar la candidatura cuando Evo Morales vuelva al poder y no vuelva a suceder lo de 2019", señaló Coca, advirtiendo además que al masismo no le importa si se generan conflictos, sino mantener el poder y allanar el camino a la candidatura de Evo.

Coca sostuvo que el Gobierno de Arce debe tener cautela porque todos estos conflictos se les pueden escapar de las manos. "En este mes de octubre esos problemas se van a agravar", vaticinó el analista.

Coca dice que aún la oposición está fraccionada y no tiene un plan estructurado, es meramente coyunturalista.

"La oposición ha aprendido que le va mejor en elecciones. No puede hacer frente al MAS en el plano nacional pero sí en el regional y municipal, porque ahí se estructura. El problema es que estas luchas que estamos viendo no son luchas regionales, sino nacionales y ahí es donde la oposición no logra articularse a sí misma", indicó Coca, esto, según continuó, porque se quieren articular en base a una persona y no a una ideología o un plan de gobierno.

Coca dijo que en caso de cualquier acción contra Camacho Santa Cruz saldrá a defenderlo, pero no por el simple hecho de ser Camacho, sino por lo que representa en las luchas de 2019. "Camacho se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en un político con trascendencia nacional pero hay que ver cómo se articula Santa Cruz con otros departamentos. Eso es lo que tiene que importar", manifestó el analista.

Finalmente, Coca dijo que la polarización política en un país es normal, el problema es cuando se convierte también en polarización social y nuevamente la gente tienen que salir a las calles.

Lea también PAÍS Arce se compromete a atender pliego de la Cidob y en su discurso omite invitación de marcha indígena El líder de los indígenas de tierras bajas pidió a los marchistas llegar a la Casa Grande de la Cidob y que no se dejen utilizar por “falsos defensores” de los pueblos indígenas