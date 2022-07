Cinco policías resultan heridos en operativo de narcotráfico en el Trópico de Cochabamba

El 94% de la coca del Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.El comandante Holguín dijo que se emitirá un reporte oficial de lo acontecido en el Trópico de Cochabamba.



Las tres zonas rojas del narcotráfico en Bolivia se encuentran en el Trópico de Cochabamba, en Yapacaní, San Matías en Santa Cruz y en las fronteras al norte del país, según el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara.



“La primera zona roja del narcotráfico es la gigantesca factoría de la droga que está en el Trópico de Cochabamba. La segunda zona roja está próxima a Santa Cruz, Yapacaní y alrededores; las otras zonas rojas son San Matías, y las fronteras en el norte de nuestro país, cerca de Brasil donde ahora no solamente se trafica producto boliviano, sino es el tránsito de la droga del Perú hacia el Brasil y los mercados europeos. Eso lo sabe perfectamente el Gobierno”, explicó el legislador a ANF.



De acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el 94% de la coca del Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba.