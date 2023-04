Citan a Calvo, Cuéllar y Vargas por paro de 36 días, hay críticas al proceso

Manfredo Bravo, responsable de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la Uagrm, señaló que la citación estaba mal realizada porque no tenía los anexos de las denuncias presentadas contra las autoridades universitarias.

“Lo que hemos hecho, a través de un escrito realizado por los abogados, es contestar esta citación señalando que la misma está mal realizada, porque no contaba con los anexos de las denuncias. Esto es lo que vamos a argumentar en el caso de que la audiencia no será postergada”, señaló Bravo.

Por su parte, el expresidente cívico Rómulo Calvo, en un contacto con EL DEBER, señaló que también su citación fue mal planteada, pero igual estará en la audiencia. Observó que están siendo citados fuera de plazo y que la denuncia fue planteada en el municipio de El Alto donde no han existido consecuencias relacionadas con los 36 días de paro.

En tanto que Marcelo Mayta dijo a EL DEBER que el caso estaba en reserva y por eso se le recomendó no vertir declaraciones sobre la investigación. También se tomó contacto con Erland Rodríguez La Fuente, abogado de Mayta, quien primero contestó la llamada, pero se excusó y pidió que se lo llame en dos horas porque se encontraba en una actividad particular, después no contestó ni llamadas ni mensajes.