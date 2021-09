Citan a Samuel Doria Medina a declarar y tres de sus hermanas ya comparecieron ante la Fiscalía

Escucha esta nota aquí

María, Silvia y Susana Doria Medina son las tres hermanas del empresario Samuel Doria Medina que ya declararon ante la Fiscalía de La Paz por el caso Akapana S.A., vinculado al escándalo de los Papeles de Panamá. El Ministerio Público convocó al líder de Unidad Nacional, pero su declaración fue diferida.





“Se ha presentado una justificación demostrando que él no está en la ciudad actualmente y vamos a esperar la reprogramación que va a hacer el fiscal para un nuevo día y hora para que declare el señor Doria Medina”, dijo el abogado Horacio Acosta luego de la comparecencia de los familiares ante los fiscales.





Akapana S.A. es motivo de investigación desde 2018 cuando el Órgano Legislativo entregó el informe de la comisión especial que investigó el caso Papeles de Panamá, que incluyó el caso de la familia Doria Medina, pese a no figurar en la filtración del bufete Mossack Fonseca que dio origen a la investigación periodística global "Los Papeles de Panamá".





El abogado, recordó que María Doria Medina, quien fue trasladada desde Santa Cruz, declaró el jueves en la noche y se acogió a su derecho a guardar silencio, luego de esa comparecencia la Fiscalía decidió liberarla.





El caso





En mayo de 2016 el Gobierno de Evo Morales decidió crear una comisión especial que debía indagar a políticos bolivianos relacionados con el caso Papeles de Panamá. La empresa Akapana S.A. no figuraba en esa investigación internacional, sin embargo, la comisión encabezada por el diputado Manuel Canelas (MAS) investigó la venta de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la firma mexicana Grupo Cementos de Chihuahua y dijo que encontró contradicciones.





Entonces, en una decisión política, el MAS decidió incluir en su informe esa venta y derivó sus conclusiones a dos entidades, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) e Impuestos Internos (IN), estas dos instituciones debían concluir lo que empezaron los diputados y luego derivar sus pesquisas al Ministerio Público, transcurrió cuatro años desde esa sesión y empezaron las citaciones a la familia Doria Medina





El ministro





Este jueves, el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, dijo que personalmente no cree que la familia Doria Medina vaya a escapar del país y aseguró que no hubo abuso policial en la detención de la primera de las hermanas, María Doria Medina.





“En lo particular, de manera personal no como Ministro de Gobierno, descartamos cualquier intento de fuga de esta señora, en atención a que es una señora mayor de edad, si no se fugó hace bastantes años no lo haría hoy”, dijo el ministro en conferencia de prensa en Santa Cruz.





Pero también dijo que la familia debe permanecer en el país a responder por el proceso que abrió la justicia ordinaria y que está en fase preliminar.





Lea también PAÍS Carlos Mesa: “Involucrar a familiares en la persecución política contra opositores es vil” El MAS cuestiona las reacciones de la oposición en asuntos vinculados con casos de corrupción. La hermana de Doria Medina estuvo detenida por varias horas el jueves

​