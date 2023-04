Ciudadano estalla a gritos tras ser rechazado en su intento de postularse al Tribunal Agroambiental

Una persona de tercera edad se presentó este lunes en el antiguo edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz, para tratar de postularse al Tribunal Agroambiental; sin embargo, según su versión, fue rechazado, por lo que dejó el lugar en medio de gritos.

“Por qué no reciben las postulaciones, no quieren recibir las postulaciones, pregunten si estoy incumpliendo con alguno de mis derechos, no me quieren recibir, soy titulado”, protestó el ciudadano identificado como José Romero Sandoval.

Vestido con un traje formal y con un maletín en mano, el hombre abandonó indignado el edificio público y, al salir a la plaza Murillo, tiró al piso sus documentos, para luego pisotearlos y volverlos a recoger.

“Caraj..., para qué yo he estudiado, para qué mier… he estudiado”, continuó protestando, mientras los periodistas le preguntaban de manera reiterativa por qué la comisión legislativa encargada de las postulaciones no lo habían aceptado.

“Todo (está) amañado, todo (está) digitado; aquí está toda mi documentación sellada, me piden argumentos, argumentos que no valen; discúlpenme, (pero) no creo en la justicia”, agregó.

Sin embargo, Jorge Mercado, secretario de la Comisión de Justicia Plural, aseguró que “no se rechazó absolutamente nada”.

“Lo que pasa es que el postulante no habría presentado (su documentación) con las formalidades que está en la convocatoria, es decir, debe presentar una carta de solicitud señalando a qué cargo se va a postular y, entre otros datos, (…) señalar si tiene un origen indígena originario campesino; esto no lo trajo el señor, tampoco las formalidades que indica la convocatoria como ser el currículum debidamente documentado”, afirmó.

El pasado 29 de marzo comenzó de manera oficial el proceso de la recepción de postulantes para los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Este nuevo proceso de recepción de postulaciones fue abierto en cumplimiento al cronograma establecido para la preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales de 2023.

