Ciudadanos le recordaron a Evo Morales que hace siete años perdió el referéndum por la reelección

“Hace siete años, Bolivia dijo no a una reelección y, lamentablemente, pese a eso, no nos hicieron caso y siguieron. Y aún en las elecciones hicieron fraude. Estamos para demostrarle a todo el poder que no estamos con los brazos abajo, estamos firmes y no nos vamos a rendir hasta que salgan todos los presos políticos”, expresó Felipe Landívar, integrante de una de las plataformas.