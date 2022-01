Ciudades que registren altos niveles de contagio arrancarán la gestión escolar con clases a distancia

Escucha esta nota aquí

Bartolomé Puma, viceministro de Educación Regular, señaló la mañana de este miércoles que las ciudades que registren altos niveles de contagios con Covid-19 arrancarán la gestión escolar con clases a distancia.

La autoridad indicó que no existe una definición hasta el momento, pero adelantó que, en localidades alejadas, donde no llegó la pandemia, se continuará con la labor presencial, como sucedió el año pasado.

“Creemos que la gestión 2022 se trabajará más en la modalidad presencial y semipresencial, porque en 2021 no teníamos vacunas para los estudiantes, hoy contamos con las dosis, se están vacunando y eso facilita la modalidad de atención sea presencial y semipresencial, quizá en algunos casos, extremos, en las ciudades capitales, en la modalidad a distancia”, dijo.

El Ministerio de Educación sacó un comunicado en el que enfatiza que todavía no se determinó la modalidad de clases para esta gestión, anticipando una definición de manera oportuna y considerando apresurados los anuncios de protestas de algunos sectores de padres de familia.

El comunicado:





“En algunos casos, donde haya contagios altos, seguramente trabajarán a distancia, pero los últimos tres meses de 2021 vimos que unidades educativas privadas, de convenio, de las capitales, trabajaron de forma semipresencial, pero siempre nosotros nos sujetamos a los parámetros del Ministerio de Salud”, detalló el viceministro.

Informó que hasta ayer se tenía el reporte de vacunación de un 30 por ciento de la población estudiantil y un 95 por ciento en el caso de los maestros. Sostuvo que lo ideal, para autorizar el retorno al aula, es que esos niveles lleguen al cien por ciento.

“Lo óptimo sería que el 100 por ciento de los estudiantes estén vacunados en cada unidad educativa, pero todavía hay padres que no están de acuerdo con la vacunación, entendemos, pero aquellos estudiantes que no estén vacunados, y que quieran asistir, deberán presentar su prueba PCR, para no correr el riesgo y para no poner en riesgo a sus compañeros en el aula”, complementó Puma en entrevista con radio Compañera.

Finalmente sostuvo que en las últimas horas se tuvo una reunión con los representantes de los colegios particulares, en la que se ratificó que no existe autorización para el incremento de pensiones en este año.