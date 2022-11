Cívicos acusan a personas ‘ajenas a la lucha’ por el ataque a la casa de Calvo

Pudo ser peor. En la denuncia que llegó ayer a la Fiscalía hay una descripción sobre lo que sucedió el sábado por la tarde en la casa de Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. “Ese día había más de cinco personas que han sufrido amenazas de muerte, porque se roció alcohol por debajo del garaje y luego gasolina para encender fuego”.



Por eso, la querella incorporó el delito de “tentativa de homicidio” que pudo cometer una persona identificada como ‘Bolo’ Morales quien, según explico el abogado Martín Camacho, “comandó a un grupo de 60 personas que llegaron en varios vehículos que los parquearon en las calles adyacentes” al domicilio del líder cívico. Hay registros audiovisuales captados por las cámaras del vecindario.



Los atacantes, según la denuncia, pintarrajearon las paredes de la residencia que está en el barrio Las Palmas. Quemaron llantas y lanzaron piedras mientras otros hacían detonar los petardos. Los manifestantes descalificaron a Calvo por haber levantado el paro que se prolongó por 36 días en demanda del censo “oportuno y transparente”. Camacho dijo que ellos “eran ajenos a la lucha”.



“Los vecinos, especialmente mujeres, salieron para evitar más vandalismo en una propiedad privada. Luego vino la Unión Juvenil Cruceñista y las personas que atacaron el domicilio se fueron”, relató el abogado de Calvo, tras la presentación de la demanda contra ‘Bolo’ Morales y el resto de los supuestos involucrados.



Ayer por la tarde, agentes del grupo de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron hasta la vivienda. Recolectaron elementos de prueba y evitaron hacer declaraciones.



Martín Camacho le dijo luego a EL DEBER que los policías recuperaron registros audiovisuales del vecindario y tomaron otras muestras para el inicio formal de las investigaciones que deben dar con los autores de estos hechos.



Además de tentativa de homicidio, la causa es por amenazas de muerte y asociación delictuosa. “En las grabaciones captadas por las cámaras se identifica plenamente al responsable que promueve ese tipo de actos violentos”.



“Ellos no son vecinos, son ajenos a la las demandas y la lucha cívica que se ha vivido durante estos días”, insistió el abogado.



La querella también señala que inutilizaron cámaras de seguridad y destruyeron una caseta de vigilancia de la que se extrajeron restos de madera para lanzarlas contra la residencia. Cuando se produjeron estos hechos, estaban dentro de la casa, la madre de Calvo, el vicepresidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, junto a otras tres personas de su directorio de la institución. Allí también estaba un policía de escolta, quien vigila el cumplimiento de un arresto domiciliario permanente, dictaminado por un juez contra el líder cívico. La medida cautelar le fue impuesta 10 días antes del 22 de octubre, cuando comenzó el paro indefinido.



El uniformado fue quien llamó a la Policía y ayudó a recolectar las evidencias del atentado, según explicó el jurista a esta redacción.



Por eso, la residencia de Calvo se convirtió en el centro de reuniones del Comité Interinstitucional que promovió la pelea por la realización del censo, primero para 2023 y luego para que se tengan los resultados antes de 2025.



La violencia estalló el sábado por la tarde tras el anunció del “cuarto intermedio” en el paro indefinido por el censo. Calvo dijo, entonces, que se mantenía el estado de alerta para exigir que los resultados del empadronamiento antes de las elecciones de 2025 y prometió “no abandonar a los detenidos” por las manifestaciones y choques con la Policía.



Ayer, un grupo de familiares y padres de familia de los jóvenes detenidos por la quema de la sede campesina (11 de noviembre) llegó hasta la casa de Calvo para pedir ayuda. En un primer momento, fueron acusadas 10 personas por este hecho, pero luego se los liberó. El viernes, un juez revocó esa medida cautelar y envió a cuatro a Palmasola.



Más temprano, el presidente del Comité Cívico atendió una entrevista en el programa Influyentes de El DEBER Radio. Allí ratificó su promesa de ayudar a los detenidos y lamentó el ataque que sufrió su residencia. “No sé qué es lo que estaban buscando, porque ha sido una decisión aceptada por el tiempo, por la necesidad y la ley ya está encaminada. No ha sido en vano el esfuerzo. En toda lucha hay que retomar las fuerzas para seguir luchando; creo que ha sido una sola batalla”, apuntó Calvo.



Pero, el sábado sí hubo reacciones contrarias a la decisión de levantar la extrema medida. La más notoria fue la del vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, quien acusó a Calvo y al propio rector de su institución académica, Vicente Cuéllar, de haber entrado en el juego del MAS. La autoridad académica dijo que no hubo reunión previa.



Vicente Cuéllar afirmó ayer que la decisión fue asumida en consulta con “todos los sectores” y dijo que respetará el punto de vista del vicerrector. “Más allá de las diferencias que puedan existir siempre estaremos con la camiseta de Santa Cruz”, apostilló.



“La interrupción del paro ha sido un poco intempestiva. La interrupción del paro hay que ir a explicarle a la gente. Si yo fuera presidente del Comité Cívico, o Gobernador hubiera conversado con la gente”, criticó el expresidente del Comité pro Santa Cruz Herland Vaca Díez, quien rechazó los hechos de violencia que se perpetraron en la casa de Calvo.



“Tomamos la decisión de dar un cuarto intermedio al paro para volver a recargar fuerzas y que el Gobierno pueda darles certeza a los bolivianos en la Cámara de Senadores y la ley sea reconocida por el presidente (Luis Arce)”, dijo Calvo y destacó que, entre los logros del paro, está que los datos oficiales de la encuesta se obtengan en menor tiempo del que pretendía el Gobierno. Según el plan, presentado el 11 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos de la encuesta se iban a entregar hasta 2026 y eso implicaba la asignación de escaños desde el periodo legislativo que iba a iniciar en 2030.



“Hay gente que ensucia la visión y el patriotismo que tenemos los cruceños, que ya habían iniciado un estado anárquico que no podíamos seguir promoviendo. Estamos en un estado de vigilia, de conciencia, pero tampoco podemos ser promotores de la anarquía y enfrentamientos entre cruceños”, remarcó Calvo.



Sectores protagonizaron un mitin el sábado en el Cristo y amenazaron con la “desobediencia civil”. Acusaron al MAS de atacar la casa de Calvo, pero eso no está en la hipótesis planteada en la denuncia por la violencia del sábado.