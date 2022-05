Cívicos advierten a asambleístas de Tarija con revocatorio si no renuevan directiva

Escucha esta nota aquí

El Comité Pro Intereses de Tarija advirtió con revocar a los asambleístas departamentales si no renuevan la directiva para el periodo 2022 -2023, luego de dos semanas de incertidumbre a causa de las trabas por parte de las bancadas del MAS y de Todos.

"No es posible que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) siga sin directiva y los asambleístas continúen ganando su sueldo sin sesionar. Ellos van a cobrar Bs 9.400 sin trabajar, cuando hay personas que no tienen qué llevar a sus casas", dijo el vicepresidente de esa institución, Marco Guaygua.

El dirigente atribuyó esta situación a los representantes del MAS y de la agrupación de Todos que ponen trabas en la elección.

A este pedido se sumó el presidente del Comité Cívico Juvenil, Fabián Ochoa, al cuestionar a la agrupación del exgobernador Adrián Oliva, que fue opositora al Movimiento al Socialismo, de intentar aliarse con la bancada masista para tomar el mando de la entidad legislativa.

"Están traicionando el voto de la población de Tarija si hace la alianza", expresó Ochoa en referencia a la bancada de Todos que tiene dos curules.

Guaygua advirtió que, si los asambleístas no sesionan se evalúa la posibilidad de presentar un pedido de revocatorio y el referéndum autonómico para reducir de 30 a 15 asambleístas, tomando en cuenta que no se justifica un presupuesto de más de Bs 20 millones al año y que es la más alta, en comparación a otros departamentos del país.

El dirigente cívico no descartó la exigencia de que no se cancelen a los asambleístas por las dos semanas en que no cumplieron con su mandato legislativo.

Las bancadas de la agrupación Unidos y de los indígenas convocaron esta tarde a una sesión ordinaria para la elección de los miembros de la directiva.



