Cívicos de Cochabamba disponen marcha el jueves pidiendo “censo digital” en 2023

“No hay paro, las instituciones han aclarado que no quieren el paro porque se están reactivando económicamente, el 80% de nuestras instituciones en Cochabamba no quieren parar labores”, dijo Rivera más adelante.

“Las plataformas tienen su posición, como también los otros sectores, imagínense, las plataformas dicen paro, la federación de gremiales dice que no está de acuerdo con el paro, el autotransporte tampoco está de acuerdo, la Central Obrera Departamental no está de acuerdo, los empresarios tampoco están de acuerdo, los profesionales no están de acuerdo, entonces difícilmente podríamos hacer una movilización en este sentido”, detalló cuando le consultaron sobre la exigencia de las plataformas.