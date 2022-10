Cívicos de Tarija no descartan convocar cabildo para exigir censo en 2023

"Claro que si un cabildo vamos a proponer. No podemos quedarnos al margen y mirando cómo el resto del país está luchando para que se haga justicia y se tengan los recursos económicos adecuados a nuestra realidad", respondió Ávila al ser consultado por EL DEBER.

En su opinión, es una lucha de todos los bolivianos para que el Censo se realice en 2023 y no en el 2024 como insiste el Gobierno central, tras una reunión técnica en Santa Cruz.

El director cívico, Jesús Gira, manifestó que las autoridades gubernamentales no tienen voluntad política para escuchar el clamor de las instituciones cívicas y otras organizaciones del país para que el recuento estadístico se lleve adelante lo antes posible.

"Técnicamente es posible luego de analizar con los especialistas, el Gobierno no nos escucha y no hemos encontrado otra manera de protestar que no sea la marcha, el cabildo o el paro indefinido", expresó Ávila.

El asambleísta José Aníbal Rodríguez dijo que urge llevar adelante el Censo de Población y Vivienda en 2023 para el pacto fiscal que establece la distribución y generación de los recursos económicos.