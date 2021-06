Cívicos de Yacuiba y San José de Pocitos levantan bloqueo en puente binacional, pero se mantiene la protesta en Villazón

Escucha esta nota aquí

La dirigencia cívica de Yacuiba y San José de Pocitos suspendió el bloqueo en el puente internacional que se conecta con Salvador Mazza (Argentina) tras recibir respuesta de cuatro viceministros para reunirse el jueves 10 de junio.

El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión, confirmó que decidieron levantar la medida de protesta iniciada el lunes.

Según Hilarión, hay compromiso, a través de una carta, de las autoridades gubernamentales para reunirse y atender la reapertura de la frontera y otras demandas del pliego petitorio del movimiento cívico y de los bagalleros.

Sin embargo, desde Villazón, se informó que el Comité Cívico y otros sectores mantienen el bloqueo en el puente internacional que conecta con La Quiaca (Argentina).

Ángel Robles, titular cívico, afirmó que no confían en las autoridades gubernamentales para reunirse el jueves en Yacuiba y continuarán con la medida. "Lo escrito lo borran con el codo y por eso no creemos en ellos. Nosotros no vamos a levantar el bloqueo y seguimos en la movilización", dijo Robles.

Cívicos y otros sectores vinculados al comercio exigen no solo la reapertura de la frontera con Argentina, sino también la generación de empleos temporales, la reactivación económica, la vacunación masiva contra la Covid-19 y la asignación de ítems de salud.

Con esa comunicación los cívicos de Pocitos dejaron expedito el acceso al puente internacional por donde sale e ingresa la carga internacional. El mismo panorama se vivió en Bermejo, la otra frontera de Tarija con la Argentina.

Los cívicos exigen que el Gobierno central gestione con sus vecinos la apertura del comercio a través de los puentes, además de la creación de fuentes laborales temporales y la inmunización contra el covid-19.



