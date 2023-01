Cívicos paceños afinan el cabildo y piden al Gobierno evitar la violencia; temen ataques

“Ojalá no vayan algunos miembros del MAS a atacarnos como siempre lo hacen, nosotros pediríamos al Presidente (Luis Arce) al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) que nos dejen con ese derecho; no es protesta, es un cabildo, solo queremos unificar los pensamientos en el pueblo;, no hay nada desestabilizador; no somos políticos somos exclusivamente cívicos”, clamó Alarcón.