Cívicos piden a la población apoyar el paro quedándose en casa

El Comité pro Santa Cruz, pidió a la población cruceña apoyar el paro quedándose en casa y evitar actos de violencia que desvirtúen la medida que busca exigir al Tribunal Supremo electoral (TSE), que realice una auditoría a las Elecciones Generales del pasado 18 de octubre.

El encargo se realizó, en un pronunciamiento conjunto entre el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, la presidenta del Comité Cívico Femenino, Rosario Justiniano y el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Juan Martín Delgado.

“Les pedimos que en esta jornada tan importante de paro cívico que hemos convocado, esté el pueblo en las calles, en su casa, pero sin movilizarse. Demostremos al mundo cuál es el mensaje de que estamos descontentos, de que queremos una auditoría forense nacional, internacional pero pública para que podamos demostrar lo que hemos venido pregonando ante el mundo. Santa Cruz es la imagen de Bolivia y la imagen del mundo en este momento. Por favor, actuemos con tolerancia, actuemos en paz, actuemos en armonía, actuemos en unidad, que es lo más importante”, señaló Calvo.

Por su parte, Justiniano dijo que esperaba contar con todos, en este paro cívico, para que la medida se lleve con tranquilidad.

“Que haya mucha responsabilidad, que se queden en sus casas, bloqueando su rotonda o haciendo algo en su casa. Pero por favor, no salgan a las calles. No hay permisos (de circulación) del Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque no necesitamos. Tenemos que apoyar nuestro paro cívico”, dijo.

Delgado, pidió por su parte, que durante el paro cívico se tenga consideración con los vehículos de salud y de la prensa.

“Les pedimos a los jóvenes en general, que apoyen en esta oportunidad este paso que estamos dando. No nos olvidemos que la unión es la fuerza”, señaló.

