Cívicos se concentran al final de la tarde en El Cristo para evaluar las jornadas de paro y ratifican que la medida continúa

El Comité Cívico pro Santa Cruz convocó a una concentración hoy a las 18:30 a los pies del Cristo Redentor para evaluar las jornadas de paro indefinido en Santa Cruz, a favor del censo 2023, así lo confirmó el segundo vicepresidente Stello Cochamanidis.



"Vamos a dar un informe de cuáles son los avances del paro entre ayer y hoy. Quiero aclarar que el paro no para. Seguimos trabajando y lo de hoy es informar a la población de primera mano para seguir en la lucha", aclaró el cívico en contacto con este medio.



Explicó que las próximas concentraciones ya no se harán a los pies del Cristo, sino rotarán por los diferentes puntos de bloqueo para tener contacto directo con la población "que ejerce su derecho a la protesta porque el censo es una lucha de todos".



La medida de presión comenzó el sábado. Hubo enfrentamientos y como consecuencia, se registró la muerte de una persona. Este domingo tres personas fueron aprehendidas como supuestos implicados de la muerte en Puerto Quijarro.



Los tres sindicados fueron identificados como: Rubén Mario F. G., Samuel R. M. y Jaime A. D. Sus familiares y su abogado, Jorge Valda, denunciaron que los agentes de la Policía ingresaron en horas de la madrugada violentando los seguros de sus puertas para poder capturarlos.



Por otro lado, el diálogo continúa estancado y ambos sectores, Gobierno y Comité Interinstitucional, dicen que están abiertos a conversar, pero sin condiciones.



“Les planteamos abierta la fecha del censo y que los equipos técnicos sean los que le pongan la fecha, garantizando un trabajo de calidad, pero no aceptaron", dijo la ministra María Nela Prada, en referencia a lo sucedido ayer en la reunión con los cívicos.



La institucionalidad cruceña pide la abrogación del Decreto Supremo 4760 que establece la realización del censo entre mayo y junio de 2024. Coinciden que está en juego la distribución de recursos y de escaños, la cual podría postergarse hasta las elecciones de 2030.