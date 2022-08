​ Cívicos se movilizan en rechazo al nuevo factor de distribución del campo Margarita - Huacaya

La dirigencia cívica de Tarija se moviliza para exigir a YPFB la no aplicabilidad del nuevo factor de distribución del campo Margarita - Huacaya y rechazar la retroactividad que demanda Chuquisaca.

"Hemos visto que el estudio de la consultora Degolyer and MacNaugthon no tiene soporte técnico y carece de credibilidad, es un informe trucho que no tomó en cuenta las cuatro observaciones de la Gobernación de Tarija", expresó Gira.