Cívicos tarijeños llevan proyecto a las provincias

“Vamos a visitar todos los municipios de Tarija, junto a los diputados y senadores, exigiendo que se nos haga conocer como está la cartografía de cada municipio. Paralelamente a esta vista, vamos a iniciar la construcción de nuestra propuesta federal porque no queremos continuar con imposiciones de un gobierno que no nos deja desarrollarnos”, expresó Ávila.

Mencionó como ejemplo que algunos gobiernos internacionales proponen donar dinero a Tarija, pero se necesita la autorización del Gobierno nacional, que no acepta la ayuda monetaria porque este favor internacional no es de la línea política del MAS, dijo el cívico.

“Son gobiernos extranjeros que al no ser de la línea socialista y comunista no aceptan, por lo tanto, no permiten ni que nos donen plata para poder resolver nuestros problemas. Por eso queremos avanzar hacia el federalismo, que comenzaremos a construir con las provincias”, acotó el representante cívico tarijeño.