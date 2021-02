Clases a distancia muestran el drama de las familias por falta de internet y dispositivos

Escucha esta nota aquí

El inicio del año escolar mostró el drama que pasan las familias por falta de internet y de dispositivos para las clases virtuales que se determinaron por la pandemia del coronavirus. A diferencia de otros años, cuando el problema se daba por las condiciones de la infraestructura educativa, ahora el conflicto se traslada a las casas donde hay papás que tienen varios hijos y solo cuentan con un celular o no tienen el adecuado.



Edilberto Vilca no sabe cómo salir del problema, porque tiene tres hijos en etapa escolar, dos en primaria (primero y cuarto) y uno en prekínder, pero solo cuenta con un celular. “Tenemos dificultades porque solo tengo un teléfono (con el que sale a trabajar) y hay otro que queda casa, pero mis hijos son tres”, explica.



A eso se suma que él tampoco podrá quedarse en casa para guiarlos en el uso de la tecnología en las clases virtuales. “Mis hijos necesitan una supervisión para manejar el teléfono en clases y en las mañanas yo trabajo”, explica.



Expuso su situación en el establecimiento, Fe y Alegría Santa Cruz de la Sierra, en la Villa Primero de Mayo, y está coordinando con cada profesor para que sus hijos no se vean perjudicados.



Este lunes en este establecimiento se hizo la inauguración del año escolar con presencia de maestros y de estudiantes de primero de secundaria.



Otro padre, del mismo establecimiento, Carlos Alvis, cuenta que también tiene tres hijos, todos en secundaria y solo pudo comprar un celular para el mayor que está en promoción. “Estoy buscando para comprar un teléfono más para mi otro hijo, tengo un mes, porque en este tiempo solo se repasará”, señala.



La directora del establecimiento, Margarita Colque, explicó que las clases serán de 40 minutos en la plataforma Zoom, y para ayudar a los padres que tienen varios hijos y un solo móvil, las maestras están coordinando para variar el horario de las clases, así los hermanos puedan compartir el dispositivo.



En el Fe y Alegría Santa Cruz de la Sierra asistieron estudiantes de primero de secundaria | Foto: Fuad Landívar