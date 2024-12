Claure, apoyado en sus encuestas, afirma que Arce “es uno de los peores presidentes” de Bolivia; niega ir tras un cargo público en el país

El empresario boliviano Marcelo Claure brindó su primera entrevista sobre los resultados de su encuesta de candidatos a la presidencia y dijo que Luis Arce Catacora es uno de los peores presidentes de la historia de Bolivia, por lo que aseguró que el país necesita un cambio rotundo en su modelo económico.

“Hoy día me atrevo a decir que Arce es unos peores presidentes en la historia de Bolivia. Y yo con Arce he sido muy público, he intentado ayudarlo desde el día que subió al poder; pero a Arce le dio la gana ni de responderme un mensaje, ni de darme una reunión por cortesía, y creo que, como boliviano que representa a Bolivia en el mundo, me he ganado el derecho a poder sentarme con un presidente y por lo menos que escuche las ideas que tengo para mi país”, dijo Claure en entrevista a Bolivisión.

Según Claure, los resultados de su encuesta develaron que el índice de aprobación del actual mandatario del país no excede el 5% y que el 80% de la población quiere un cambio en el modelo de negocio del país para salir de la crisis económica y alimentaria.

“Bolivia está buscando un cambio. Lógicamente lo que tenemos ahora no funciona; lo que hemos tenido en los últimos años no funciona y el pueblo de Bolivia está rogando por un cambio. No conozco suficiente a todos los candidatos, pero lo que he visto hasta el momento es que ninguno reúne un perfil así. Ninguno de los demás candidatos ha sido claro en decir: 'este es mi programa, en caso de que sea elegido'. Lo que hemos visto en este momento es un repudio total hacia gente que ya está mucho tiempo en esto (Gobierno)”, aseguró el empresario boliviano, desde Miami.

Sobre Evo Morales dijo no estar de acuerdo con lo que ha hecho y aseguró que está en contra de las relaciones con menores de edad, porque es padre de familia y tiene seis hijos, de los cuales cinco son mujeres. Indicó que la justicia se encargará de investigar y sancionar a Evo; pero fue claro en decir que hay varios indicios en su contra por los delitos que se lo acusa en Bolivia y Argentina.

Además, aseguró que Evo no tiene el modelo de negocio que necesita Bolivia y dijo estar “decepcionado” de él, por lo que descartó brindarle su apoyo en un futuro. Sin embargo, reconoció que habló con él hace tres meses y que antes tuvo otras conversaciones para conocer sus planes políticos y para conversar sobre la realidad del país.

Para Claure, tomando en cuenta los resultados de su encuesta, y por el momento, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina son las principales opciones de cambio para el país, puesto que el primero recibe un 80% de aprobación en Cochabamba y el segundo es uno de los mejores empresarios de Bolivia.

Sin embargo, aclaró que “es muy temprano” para decantarse por un candidato, porque aún la población no conoce sus propuestas económicas y dijo que debería realizarse las elecciones primarias para que la población pueda conocer a más candidatos con nuevas intensiones.

“Yo soy un proponente total de que Bolivia debería tener primarias. A mí me encantaría ver que los candidatos se pongan de acuerdo, y que tengamos suficiente tiempo para que los ciudadanos bolivianos bajen en sus dispositivos el aplicativo de una tecnología garantizada para que esto sea transparente; una primaria digital es muchísimo más transparente que la forma tradicional de votar”, explicó.

Para Claure los resultados de una elección primaria serían vitales para conocer al “líder con potencial” que quiere el país, por lo que aseguro que estaría dispuesto hasta a financiar una elección de esta magnitud para apoyar el cambio en Bolivia.

El empresario también dejó en claro que no está con la oposición ni con el oficialismo, puesto que reconoció que ha tenido conversaciones con líderes de ambos lados. Sin embargo, señaló que apoyará al candidato que tenga la mejor propuesta económica, y que reciba el apoyo de la mayoría de los bolivianos.

“Mi sueño, que está detrás de todo esto, es que yo quiero darle a Bolivia la oportunidad única y dorada de que se pueda tener un candidato al cual apoyemos todos y que gane las elecciones con un buen porcentaje (de votos) para poder hacer los cambios estructurales que necesita nuestro país”, agregó.

Asimismo, Claure afirmó que no será candidato presidencial en Bolivia ni en Estados Unidos, que es donde radica actualmente, porque asegura que no le interesan los cargos públicos, pero señaló que está dispuesto a ayudar, desde su experiencia, al nuevo presidente electo para que el país pueda salir de la crisis económica.

El empresario señaló que tiene distitnos proyectos, en los ámbitos económico, de salud, educación/formación que le gustaría desarrollar en su país.

"Mi intención no es lucrar con este Gobierno (el nuevo); si no que creo que, por utilizar todo lo que he aprendido en estos 30 y algo años de trabajo que llevo en el mundo, el poder apoyar a Bolivia a tomar el camino indicado", manifestó a tiempo de enfatizar su negativa a lucrar con el litio boliviano.