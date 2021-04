COB y Gobierno acuerdan aumento salarial de 2 % al salario mínimo nacional

Escucha esta nota aquí

Tras una reunión de más de cuatro horas entre la alta dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Poder Ejecutivo nacional se acordó que habrá un incremento al salario mínimo nacional del 2% y que no habrá aumento al salario básico de los trabajadores. La información fue comunicada por el máximo dirigente de los obreros, Juan Carlos Huarachi, quien dijo que el alza pactada se verá reflejada en el bono de antigüedad y en el subsidio de lactancia de las personas que se desempeñan en el sector formal de la economía.



“No hay incremento al salario básico, (pero) sí hemos avanzado en el porcentaje del incremento salarial al mínimo nacional, del 0,67 % hemos avanzado al 2%. Esto implica no solamente hablar de un incremento, hay que decirlo así, no existe un incremento, sino que es una reposición salarial al déficit de la gestión 2020 y de la gestión 2019 donde no hubo la reposición salarial”, dijo el máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi.





La COB presentó su pliego petitorio de 147 puntos el 22 de marzo de este año y la primera semana de abril se iniciaban las negociaciones de cinco mesas en distintos ministerios. El planteamiento cobista solicitaba un 5% de aumento salarial y las autoridades ministeriales llegaron a ofrecer el 0,67 %. La reunión con el presidente, Luis Arce, fue definitiva.





El dirigente también dijo que se consolida el proyecto de ley que garantiza la estabilidad de los trabajadores y otro que abre la posibilidad de que los funcionarios despedidos sean recontratados en sus fuentes de empleo. Indicó que ambas propuestas ya están en la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación.



El Gobierno había planteado que no haya ningún incremento al salario básico y sí un aumento del 0,67% al mínimo nacional. Huarachi dijo que la COB había justificado un incremento del 5%, pero reconoció que no es posible debido a la situación económica que atraviesa el Estado nacional, aunque valoró como un logro de su sector haber conseguido subir la propuesta que había sido lanzada inicialmente por el Ejecutivo nacional.



Los empresarios privados ya se pronunciaron señalando que no es posible incrementar el salario, debido al costo que significa y que puede repercutir en cierre de empresas y restricción de las oportunidades de empleo.

Se prevé que tanto el incremento al salario mínimo nacional como los proyectos de ley de estabilidad laboral y de reincorporación de los despedidos sean anunciados el sábado 1 de mayo por el presidente Luis Arce.