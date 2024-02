Cobija declara alerta roja por crecida del río Acre y las lluvias siguen provocando muertes

En Cochabamba, dos niños hermanos murieron porque fueron arrastrados por el río Tamborada. La menor tenía seis años y el mayor 13. “Un ratito salieron, yo no estaba en mi casa, estaba en mi trabajo. Los dos fallecieron, mi niño y mi niña. Mi compadre me ha llamado, me ha contado que han fallecido, de ahí he corrido”, contó a los medios el papá de los niños, sin poder contener el llanto.