Cocaleros advierten que ni la detención de Camacho calma la molestia con Arce

En la evaluación anual al Gobierno realizada el viernes por la cúpula del MAS y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba , Evo Morales y los cocaleros afirmaron que no se dejarán engañar ni convencer con la detención por cuatro meses del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y advirtieron con movilizaciones en caso de que lo liberen y no lo juzguen por el 'delito de genocidio' ocurrido de 2019.

“No vamos a permitir y no vamos a dejar que nos engañen y mientan con aprehensiones. Esperamos que se haga justicia. Algunos se han puesto alegres, (cuando) el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) nos ha dado como un regalo de Navidad por aprehender a Camacho. Pero, ellos ya deberían haberlo hecho cuando han ingresado al poder, en los primeros meses para que Camacho ni siquiera pudiera candidatear como gobernador de Santa Cruz y que ha perjudicado con el censo”, sostuvo la dirigente cocalera Vilma Colque.

Varios cocaleros se hicieron eco de estas palabras, que se incluyeron en las conclusiones del encuentro y se convirtieron en pedidos para el Gobierno. Los dirigentes observaron que dentro del denominado caso ‘Golpe de Estado I’ solo se investiga la alteración del orden constitucional en 2019, pero no las muertes suscitadas en noviembre cuando se activó el Decreto Supremo 4078 que dio “libertad para matar”, según argumentan.

En esa oportunidad, las acciones corresponden a las medidas asumidas por el entonces gobierno transitorio, a las Fuerzas Armadas y a la Policía. El entonces líder cívico de Santa Cruz no participó de los hechos.

Morales, a modo de conclusión, agregó que: “Ni (la expresidenta Jeanine) Áñez ni Camacho ni los militares que ya salieron de la cárcel están siendo procesados por las masacres de Senkata y de Sacaba. Estamos escuchando el pedido, queremos 30 años de cárcel por genocidio a los autores intelectuales y materiales. Que no nos engañen algunos ministros deteniendo a Camacho con haber hecho justicia. Camacho no está siendo procesado por las masacres, sino por no haber cumplido normas y leyes”, afirmó el líder cocalero y jefe nacional del MAS.