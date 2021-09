Cocaleros aguantan 10 días de gasificación policial y nivel de conflicto no cede

Escucha esta nota aquí

Este miércoles, a las 18:00 aproximadamente, se inició una nueva gasificación de la Policía contra los cocaleros de Los Yungas y contra los vecinos de Villa El Carmen. Fue el décimo día de conflicto que el Gobierno no puede aplacar y ahora tiene a los vecinos de estas zonas en contra.





El puente Minasa, que divide a las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen se convirtió en el principal punto de lucha de control. Los policías pasan el puente y pretenden controlar el “cuartel general” de los cocaleros, el hospital que es de su propiedad, no pueden ir más allá porque los vecinos de Villa Fátima salen a rechazarlos.





En el otro lado, los cocaleros intentan cruzar el puente para seguir bajando y llegar a su mercado para recuperarlo, no tienen armas, pero sí ondas para lanzar piedras y en los últimos días se hicieron de dinamita, los convirtieron en cachorros y los lanzan contra la Policía.





Así, entre explosiones de cachorros y humo de gas, 10 días pasaron desde que el cocalero Arnold Alanes fuera posesionado como nuevo presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) con apoyo del Gobierno, imposición que no logra pacificar al sector, por el contrario, todos los pueblos productores asumieron paros cívicos y mandaron gente a La Paz a recuperar su mercado.





Los cocaleros no se cansan de denunciar que Alanes, aparte de ser rechazado, es cocalero de zona roja, es decir, que su cocal no está amparado por la Ley 906 y tendría que ser erradicado. Éste rechazó las acusaciones y dijo que su cocal está en la zona tradicional, aunque no menciona cuál es esa zona y qué extensión de cocal tiene.





Este miércoles a las 21:00 la confrontación seguía y el puente Minasa continuaba como punto de inflexión entre policías y cocaleros. El Gobierno aprovechó para denunciar la existencia de un grupo de agitadores de todo el conflicto.





Según el viceministro, Nelson Cox, Inteligencia de la Policía ya identificó a 30 personas que son los agitadores y los que lanzan los cachorros de dinamita, los mismos que serán presentados, aunque Cox no dijo cuándo se realizará esa presentación.





Protegiendo a los vecinos





La autoridad dijo que la gasificación policial es para proteger a los mismos vecinos que no entienden la labor policial, “lamento mucho la afectación a los vecinos, lamento mucho que no exista este entendimiento, sin embargo, el uso el uso de agentes químicos está permitido y vamos a seguir regulando”, dijo en clara alusión a lo que sucederá en los siguientes días.





Este miércoles nuevamente salieron los vecinos a rechazar la presencia policial y estos reaccionaron gasificando a los ciudadanos que denunciaron que la Policía dispara a mansalva y el gas ingresa a las mismas casas. El Gobierno ya dijo que no cederá.





Mientras, los alcaldes de los municipios cocaleros de Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana, Yanacachi, La Asunta, Palos Blancos, Cojuata y Villa Libertad Licoma enviaron una carta al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Rubin Gonzales, a quien le pidieron mediar en el conflicto porque los municipios están tomando otras medidas adicionales.





