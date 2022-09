Cocaleros arriban a Urujara después de recorrer 115 kilómetros buscando respeto a su mercado

El duro rostro del cocalero contrasta con su carácter alegre , mientras sostiene una bandera blanca con la imagen de una hoja de coca. No busca pelea ni levanta improperios, solo busca que el Gobierno respete la Ley 906 que fue elaborada por el propio Ejecutivo y mande a cerrar el mercado ilegal que abrió Arnold Alanes.

“Es contundente la movilización, no solamente los cocaleros, el Gobierno está mintiendo a otros pueblos como Achacachi. Los aymaras, los quechuas, jamás vamos a dejarnos sojuzgar, no nos puede manejar como a sus conejos, hay hambre, no hay trabajo y cuando pasa eso el pueblo se levanta”, dijo el veterano dirigente campesino Lino Villca, quien era un aliado del MAS en el Parlamento.