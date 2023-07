Cocaleros de Yungas dejan sus plantaciones y se van a los ríos a extraer oro

La hoja de coca dejó de ser el producto de subsistencia en los Yungas de La Paz. Muchos cocaleros dejaron atrás los cocales para pasar a otro sector: la minería aluvial. Son al menos 13 comunidades de la provincia Nor Yungas que ahora tienen a la extracción de oro como principal actividad económica. Los dirigentes ponen en la mesa tres razones por lo que cocaleros ahora prefieren dedicarse a la minería: la baja del precio de la hoja de la coca, venta libre y el ingreso de contrabando de coca peruana.

Rosendo Canqui es un cocalero que tiene sus plantaciones en el municipio de Coripata. Sigue con su actividad a pesar de que los ingresos por la venta de coca no son los mismos de hace diez años. El trabajador relata que este fenómeno de la migración a la minería ilegal viene desde inicios de 2010, pero que a partir de 2014 —dijo— cobró más fuerza. Rosendo recuerda que ese año hubo conflictos por la tenencia de minas y en esas peleas había cocaleros.

“En la comunidad de El Choro (en Nor Yungas de La Paz) hubo enfrentamientos por una mina.

Ahí varios cocaleros dejaron sus cocales por meterse a la mina. En esa época se pagaba bien por el oro, pero también se pagaba bien por la coca. Ahora ya no es lo mismo. La coca bajó mucho su precio, ya no es lo mismo. Es por eso que varios productores (de coca) decidieron irse al río (a extraer oro) y dejaron a sus esposas o hijos sus cocales, pero ya no producen lo mismo”, relató Canqui.