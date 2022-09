Cocaleros de Yungas marchan a La Paz y buscan diálogo con Luis Arce

Hubo dos puntos de inicio. La primera marcha salió del municipio de Chulumani y la segunda de la comunidad de Yolosita. Ambas columnas pretenden unirse en la cumbre de La Paz para ingresar el jueves a la sede de Gobierno. La demanda principal de la movilización es el cierre del mercado de coca paralelo, que es dirigido por Arnold Alanes, dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, la dirigencia en movilización exige un diálogo directo con el presidente Luis Arce.



La marcha principal salió ayer por la mañana del municipio de Chulumani y llegó al finalizar la jornada a la comunidad de Puente Villa, población que todavía está en la zona subtropical, pero cerca a la cumbre de La Paz. La segunda columna partió de Yolosita, localidad que pertenece al municipio de Coroico. Existen varias regionales cocaleras que se irán uniendo a la movilización.



En horas de la mañana se desarrolló una eucaristía en Chulumani. El sacerdote de esa región bendijo a los marchistas y pidió que estén ajenos a posibles desgracias en su trayecto a la sede de Gobierno. Luego, los movilizados empezaron la caminata con carteles que exigen el cierre del mercado paralelo, además de banderas bolivianas y distintivos de diferentes regionales cocaleras de los Yungas paceños.



El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, afirmó que acudirán al diálogo solo si una autoridad de Estado que tenga poder de decisión los convoca. El dirigente dijo que los ministros no pudieron resolver el tema y que lo mejor es que sea el presidente Arce quien los atienda en La Paz.



“Estamos cansados de que los ministros no tengan poder de decisión, queremos pedir al presidente (Luis Arce) que atienda nuestras demandas de una vez”, afirmó Machicado.



Sin ministros



El presidente de Adepcoca lamentó que los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, no hayan podido solucionar el conflicto. “Hemos tenido una oportunidad una audiencia con el ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), pero al momento de tocar este tema el ministro nos decía que no era su competencia. No sé competencia de quién es, o entre ellos se tiran la pelotita”, cuestionó Machicado.



La dirigencia cocalera estima llegar a la sede de Gobierno entre miércoles y jueves. Además, calculan que marchan un aproximado de 30.000 productores de coca de Yungas en rechazo al mercado paralelo que ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pese a que la ley dispone que en Bolivia solo existen el mercado de Villa Fátima y el de Sacaba, como los únicos legales.



Sobre la seguridad de la marcha, el comandante nacional de la Policía Boliviana, general Orlando Ponce, informó que se cuenta con un “plan de operaciones” para el arribo de la marcha de Adepcoca a la ciudad de La Paz.



“Tenemos previsto un plan de operaciones para evitar cualquier tipo de contingencia o enfrentamiento, principalmente; es lo que ha estado haciendo la Policía hasta el momento, prevenir enfrentamientos, prevenir lesiones, prevenir muertos”, detalló Ponce.



El conflicto cocalero se mantiene luego de varios enfrentamientos con la Policía. Los productores de Adepcoca intentan ingresar al mercado paralelo y se chocan con las fuerzas policiales. Ya hubo varios heridos y detenidos por las jornadas violentas.