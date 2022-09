Cocaleros de Yungas toman y queman el mercado ilegal de coca de los afines del MAS

No cantan victoria “Tenemos que actuar en este momento, porque en la mañana el socio productor nos dio una tarea, lo mismo que el comité de autodefensa, entonces, no se equivocaron cuando pedimos el cierre del mercado. (Lo) hemos logrado, pero no en un 100%, el Gobierno puede abrir (otro mercado) para este (Arnold Alanes) en otro lugar, entonces, necesitamos un compromiso firme”. dijo Machicado.

“Vivimos en un Estado donde no hay justicia, donde no hay derecho, pero me siento feliz, me siento valiente al ver haber estado al frente de una lucha solo contra los millones de las logias que han financiado esta movilización, enfrente de todos los políticos de oposición, enfrente de diputados, senadores y actores políticos que han generado la convulsión de 2019”, declaró Alanes.