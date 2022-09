Cocaleros denuncian persecución y el MAS culpa a ministros ‘dañinos’

Los cocaleros movilizados que tomaron el mercado “ilegal” de la coca en Villa El Carmen se sienten amenazados y denunciaron persecución política del Gobierno. Ayer identificaron a tres infiltrados y hoy presentarán la información del celular de un supuesto miembro de inteligencia. Las acusaciones por el coflicto cocalero no solo van en dirección a los opositores sino del MAS hacia el nivel central y culpan a dos ministros de Estado.

“Señor ministro, señor presidente y autoridades dejen de negociar normas y leyes. Ahora si por pedir cumplimiento nos van a meter presos, carajo, aquí estamos. No se sorprenda la sociedad de que estos dirigentes sean perseguidos políticamente a diestra y siniestra. No se sorprendan de que nos siembren pruebas mañana, pasado. Ellos tienen el empeño enfático de hacer funcionar un puesto de venta clandestino”, sostuvo el presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Carlos Choque.

Las denuncias de persecución se dan luego que el nivel central anunciara que buscará a los responsables de la toma y quema del mercado paralelo. “ Estos hechos no pueden quedar como parte de un anecdotario de un momento de tensión y de violencia”, dijo el vocero presidencial Jorge Richter, quien a su vez responsabilizó a los opositores de avivar el conflicto.

Las acusaciones no solo apuntan a miembros del comité cívico cruceño o a Creemos sino provienen del oficialismo contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, quienes en 2021 reconocieron a Arnold Alanes como dirigente y convirtieron el asunto en político.

“El error garrafal que han cometido estas dos autoridades del nivel central es haber puesto los pies dentro de una institución que, dicen ellos, es privada. Entonces el Gobierno, si es un problema entre privados, no tiene por qué tener injerencia. Los ministros no están para perjudicar al hermano presidente, están para apoyar a buscar soluciones y no ahondar más en el problema”, afirmó la diputada oficialista, Gladys Quispe.