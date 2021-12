Cocaleros desisten de evaluar al gabinete Arce Catacora, pero se reúnen por la unidad en el MAS

Escucha esta nota aquí

Los cocaleros del trópico de Cochabamba, a la cabeza de Juan Evo Morales, realizarán el 30 de diciembre, un ampliado nacional en Chapare, para el que invitaron al presidente Luis Arce, a sus ministros, a los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), a los miembros del Pacto de Unidad y los movimientos sociales. No será para evaluar el trabajo del gabinete, sino para establecer líneas que conserven la unidad dentro del MAS y finiquitar las divisiones internas, según confirmó el senador Leonardo Loza.

A principios de este mes, se había anunciado que en el Trópico se realizaría una evaluación del desempeño de los ministros de Arce Catacora. Sin embargo, Loza señaló que ese no será el sentido del encuentro que se realizará en la Federación Trópico. “Haremos una evaluación, pero será sobre el tema orgánico, lo político, lo social, lo productivo-económico, como también el contexto internacional”, aseveró.

Esto se da después de los conflictos registrados la semana pasada, en la comunidad Sacaca de Potosí, donde hubo un enfrentamiento violento entre un grupo denominado “reformista” dentro del MAS, con otro sector que respalda al expresidente Evo Morales.

El senador oficialista manifestó que esos problemas internos ya se abordan en otros espacios, pero admitió que “seguramente de la reunión se generará algunas recomendaciones al respecto”.

En lo orgánico, se promoverá el debate para llegar a establecer mecanismos para mantener “cohesionado al partido y al pueblo”, mientras en lo político, “debemos acordar que queda prohibido dividirnos, debemos terminar con las peleas internas. Eso es fundamental para nuestros objetivos en los siguientes años”, sostuvo Loza.

Mientras tanto, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, complementó que el jueves en Cochabamba hubo una reunión con los nuevos dirigentes de las direcciones políticas a nivel nacional, en la que se evaluó lo sucedido en el enfrentamiento de Sacaca.

“En los congresos del partido siempre hay personas que tienen intereses mezquinos, personales y tratan de hacerse escuchar. Fue momentáneo, posteriormente se formalizó. Justamente recibimos la información de las conclusiones de ese encuentro, hubo algunas autoridades que metieron cizaña, pero no pasó a mayores”.

García complementó que no hay ninguna convocatoria prevista para evaluar específicamente la gestión de los ministros de Luis Arce. “No sé si se hará, el hermano Evo Morales no me ha comentado nada, así que no conozco”.

Complementó que el partido oficialista aplica sus estatutos internos, y que el desconocimiento de los mismos llevan a incidentes como el ocurrido en Sacaca. “No hemos llegado a socializarlo completamente. Por eso es que a veces se presentan personas que quieren aprovecharse. Es normal que algunos malos elementos se presten a esos juegos”, insistió.

Además, descartó cualquier división entre el expresidente Evo Morales con el actual Luis Arce. “Nosotros manifestamos todo nuestro apoyo y respaldo. Por eso es que hemos hecho la gran marcha desde Caracollo a La Paz, a la cabeza del compañero Evo, pare respaldar a Lucho, y que siga con fuerza y valor con su programa de Gobierno”.

Leonardo Loza explicó que el próximo año será un desafío en lo social. Por ello, el partido de Morales evaluará en esta reunión el avance de las vacunas, uno de sus mayores logros en la gestión que termina. De hecho, el Ministerio de Salud ha confirmado que al finalizar el 2021 están garantizadas la cantidad de dosis para cubrir a todos los habitantes del país.

Por ello, el siguiente paso para el 2022, y ese será un tema que se tratará el 30 de diciembre, será iniciar el proceso de llevar a los estudiantes hacia el retorno a las clases presenciales, y semipresenciales, sin subestimar que el país atraviesa por la cuarta ola de la pandemia del Covid-19.

Paralelamente, en el ámbito internacional, “será interesante evaluar lo que pasa en Chile, por ejemplo, hay un nuevo presidente con tendencia izquierdista. Veremos lo que pasa en Nicaragua, Venezuela Cuba, Argentina, y damos por descontado lo que ocurrirá el próximo año en Brasil. Vemos que hay un regreso más amplio de la izquierda en la región”. Por ello, este encuentro servirá para anticipar el “retorno de la Patria grande”.

