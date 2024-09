Cochabamba: denuncian que lincharon a un hombre tras confundirlo con un ladrón

La hermana y la madre de Richard lamentaron el asesinato entre llantos y dijeron que su familiar no es ladrón, pero señalaron que sufría de problemas mentales, por lo que presumen que pudo haber sido confundido con un delincuente.

“A las seis de la tarde mi hijo ha salido a cenar, a comer pacumutos a dos cuadras de mi casa, pero no ha vuelto y luego me he enterado que lo golpearon hasta matarlo. Exijo justicia por la muerte de mi hijo”, comentó la madre entre llantos.