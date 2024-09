¿Cochabamba perdió un escaño?, Manfred alerta que sí y rechaza el Censo del INE

“Yo soy realmente escéptico ante este Censo, toda vez que no puede ser que pierda un escaño Cochabamba (…) Yo le aseguro que Cochabamba ha aumentado mucho más de lo que la proyección decía al 2022, que no la hemos hecho nosotros, sino el mismo INE. La proyección era de 856 mil habitantes en Cochabamba y ahora no pudimos haber reducido a 650 mil”, observó el burgomaestre cochabambino.