Colapsan puntos de vacunación anticovid en la ciudad de Tarija

Los puntos de inmunización en la capital tarijeña se ven atestadas de adultos, jóvenes y niños que esperan su turno para recibir la vacuna anticovid y obtener la certificación a ser exigida desde el 1 de enero para ingresar a instituciones públicas y privadas.



En los últimos días predominan largas filas desde las 7:00 de la mañana, en comparación a semanas anteriores, cuando estaban desiertas por la poca afluencia.

El secretario de Salud del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija, Paúl Mendoza, afirmó que la masiva asistencia es un reflejo de la responsabilidad que asumen las personas de protegerse con la vacuna y evitar el costo económico que significa una prueba PCR negativo.

"Si no están vacunados deberán presentar la prueba negativa hasta 48 horas antes de ingresar a las instituciones públicas y privadas. Tiene un costo entre Bs 800 y 1.000, de acuerdo a la clínica", indicó Mendoza.

La comuna tarijeña habilitó alrededor de 15 puntos de vacunación, en el área urbana y rural, para la campaña de inmunización.

Adicionalmente la vacunación también se realiza en los centros de salud.

"Me vacuné como una medida preventiva para que si me da no sea mortal y mi cuerpo tenga las defensas necesarias para combatir a esta enfermedad mortal", comentó Karime Terrazas.

Renán Ibarra, otro ciudadano, dijo que con la inmunización se busca proteger la salud y frenar la propagación del virus.