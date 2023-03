Colchane, el pueblo que sufre por la migración

“Si no trabajamos en las expulsiones administrativas, no trabajamos en las reconducciones, lamentablemente esta situación se va a descontrolar y se va a expandir al resto del país. Si no se avanza en la reducción en las expulsiones administrativas, de nada va a servir cualquier medida que sea implementada en la frontera, porque lamentablemente el control en una frontera de 130 kilómetros con el vecino Bolivia va a ser prácticamente imposible”, consideró García.

“Nuestros países vecinos, y en particular Bolivia, no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”, afirmó Boric.

El jefe de Estado chileno recordó que Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, cuando se rompieron los últimos vínculos entre ambos países debido a la demanda boliviana de salida soberana al mar.