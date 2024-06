Colegio Médico de Riberalta rechaza liberación de falso médico y cuestiona al Sedes por contratarlo

Hinojosa cuestiona al Servicio Departamental de Salud (Sedes) del Beni y a la Red de Salud por otorgarle a Marcelo F. V. el c argo de director Hospital Materno Infantil de Riberalta, s in que este haya tenido un título de profesional médico.

"Hicimos las investigaciones con las casas de estudios y Marcelo no es doctor. Su abogado no pudo demostrar que las acusaciones fueron falsas y no presentó ningún documento que desvirtúe la acusación. No entendemos por qué la justicia le otorga 180 días de arresto domiciliario sin custodia", lamentó Hinojosa.