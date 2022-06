Colombiano buscado por el triple asesinato en Porongo dice que estuvo en manos de la Policía, pero fue liberado

Escucha esta nota aquí

John Walter Tibaduiza, ciudadano colombiano acusado de estar implicado en el caso del triple asesinato de policías en Porongo, apareció en las últimas horas desde la clandestinidad y reveló que fue capturado por las fuerzas del orden y lo dejaron libre tras quedarse con su celular y $us 6.000.

En declaraciones a la red Unitel, John Walter Tibaduiza afirma que salió del país porque temía por su vida. Dijo que actualmente se encuentra en Colombia y asegura que no tuvo nada que ver con el asesinato de los policías y que más bien fue víctima de robo por parte de efectivos policiales.

Todo empezó la madrugada del 22 de junio, horas después de la muertes de dos policías y un voluntario del Gacip en el Urubó, cuando los efectivos lo retuvieron en la tranca de Montero, para después dejarlo ir sin sus pertenencias. Nadie sospechaba que horas después su nombre aparecería en la lista de sospechosos por el triple crimen, caso en el que está involucrado Misael Nallar.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo. Después de que encuentran el dinero me dicen: ‘Ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, relata el ciudadano colombiano.

Indicó que, en un breve interrogatorio, los efectivos le consultaron si tenía alguna relación con Nallar, tema que el aludido negó. Incluso señaló que esto se puede confirmar revisando el contenido de su celular, que lastimosamente él no lo tiene porque se lo quedó la policía.

Tibuadiza dijo que salió el mismo miércoles de territorio nacional rumbo a su país de origen. Actualmente su nombre está en la lista de buscados de la Policía, pues está implicado en el triple crimen de Porongo.



