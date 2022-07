Colombiano implicado con Nallar recibió ayuda policial para fugar

Aparte de Misael Nallar, el principal involucrado en el asesinato de dos policías y el voluntario del Gacip, están detenidos el colombiano Esteban Beltrán, en la cárcel de El Abra (Cochabamba) y el abogado Rodrigo González, en Palmasola. Las otras dos personas, cuyas imágenes fueron presentadas el 22 de junio por el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, están libres.

Es más, el colombiano Jhon Wálter Tibaduiza, cuya foto fue presentada por el propio Aguilera, salió del país. Desde allí, acusó a la Policía de haberlo extorsionado con $us 6.000 para dejarlo pasar por un puesto de control cerca de Montero.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que dos uniformados fueron detenidos. Deslizó luego que ellos habían cometido un delito “imperdonable”, porque pudieron haber ayudado a un ciudadano implicado con el asesinato de sus camaradas.

Del Castillo no tenía el mismo criterio el martes, cuando afirmó que si bien estaba en la primera lista que presentó Aguilera a los medios, afirmó que “luego ya no fue citado en las investigaciones”. El reporte de Aguilera señaló, no obstante que Tibaduiza fue “encontrado en un vehículo en el camino hacia las cruces, en Porongo”.

"¿Si fue detenido, porque luego estuvo por Montero? Del Castillo dijo que el caso se investiga bajo la premisa “caiga quien caiga”. Pero, poco después, comandante de Santa Cruz, coronel Erik Holguín, confirmó que los uniformados detenidos ayudaron a Tibaduiza a evadir los controles y fugar.

Explicó que los dos uniformados interceptaron al extranjero cuando viajaba en un vehículo de transporte público a Montero, la madrugada 22 de junio, horas después de que ejecutaron a los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y al voluntario del Gacip, José David Candia Orozco.

Tras ser golpeado y estar detenido por algunas horas, Jhon Wálter Tibaduiza fue dejado en libertad por los policías. “Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo. Después de que encuentran el dinero me dicen: ‘Ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, dijo el colombiano a Unitel, en un contacto desde Colombia.

“El Ministerio Público dispuso la aprehensión ambos y se está a la espera de colectar más elementos que puedan corroborar participación activa de estos dos efectivos policiales en la fuga de este sujeto buscado”, detalló.

Asimismo, el comandante detalló que la Policía analizará iniciarles un proceso administrativo a los dos uniformados implicados, pero aclaró que esto será después de que la Fiscalía presente su imputación ante el juez cautelar.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, dijo que los dos policías serán imputados en el delito de concusión. Aseguró que existen elementos suficientes para ponerlos ante la autoridad jurisdiccional. Añadió que hay testigos que confirman que Jhon Wálter Tibaduiza fue arrestado por los dos implicados el pasado 22 de junio.

Además de que otros efectivos policiales que estaban de turno ese día confirmaron que el colombiano tenía una gran cantidad dinero, cuyo origen no se llegó a justificar.

Los uniformados fueron trasladados a la unidad anticorrupción de Santa Cruz.

Al momento de declarar ante la fiscal Mirtha Mejía se acogieron al silencio. Se conoció que por razones de seguridad los policías ya están en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y que este viernes será la vista judicial en la que defina su detención.

La fiscal anticipó que pedirá su detención en la cárcel de Palmasola por el lapso de 180 días.

Tibaduiza fue presentado en fotografías como uno de los posibles partícipes del asesinato. También se presentó la imagen de Raúl Caballero Mosquera, cuyo paradero se desconocía hasta anoche. En el caso de los extranjeros, la Policía no halló reportes migratorios sobre la ruta que siguieron para entrar o salir del país.