Comandante de Cochabamba no fue notificado con la orden de aprehensión contra Evo, pese a que fue emitida en octubre

El comandante departamental de Cochabamba, Edson Claure, afirmó este martes que no ha recibido notificación alguna sobre la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma, que fue emitida el 16 de octubre.

“No he sido notificado con ninguna orden de aprehensión. Me imagino que este caso, como tiene origen en el departamento y la Fiscalía de Tarija, se harán las gestiones a través de la Fiscalía correspondiente y nos emitirán algún requerimiento o instrucción al respecto, pero el comandante departamental no tiene ninguna notificación”, detalló en conferencia de prensa.