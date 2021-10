Comandante de la Policía llama ‘altercado’ al secuestro de periodistas en Guarayos y dice que no desalojará a nadie

Escucha esta nota aquí

El comandante de la Policía Nacional, Jhonny Aguilera calificó como un altercado al secuestro de periodistas, policías y civiles ocurrido el jueves pasado en los predios de Las Londras, de la provincia Guarayos. La autoridad informó que 200 efectivos han sido desplazados hasta ese lugar para recabar pruebas sobre el violento hecho, pero anticipó que no se desalojará a nadie de los terrenos en disputa.



El jueves, siete periodistas y un grupo de trabajadores del predio, escoltados por un grupo de policías, llegaron hasta Las Londras para informar sobre la toma ilegal de tierras. Este grupo era acompañado por los propietarios del predio. Al acercarse al área fueron emboscados con armas de fuego y secuestrados por personas encapuchadas, que los retuvieron y golpearon por siete horas.

Fueron horas de pánico los que vivieron los periodistas y sobre todo el pequeño grupo de uniformados que llegó a la zona y fueron los más golpeados por el grupo armado.

“Hemos efectuado actividades de inteligencia que nos permiten establecer de cierta manera una serie de hipótesis que van a materializarse en nuestro desempeño. No estamos yendo a generar ningún daño, sino a buscar a los responsables de ese altercado y que emplearon armas de fuego", dijo Aguilera el viernes por la noche en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP), que emite la Red Uno.

Aguilera aclaró que el viernes por la noche se desplazó desde La Paz a 200 efectivos. Estos uniformados llegaron para recabar pruebas y restituir el orden en la zona. Pero no se detendrá ni se desalojará a nadie.

“No estamos yendo a generar ningún daño, vamos a restituir el orden, vamos a buscar quienes están con las armas”, subrayó el jefe policial.

Justificó esta postura porque el predio en disputa aún está en proceso de saneamiento y que, según datos del INRA, son tierras fiscales.

Desde comienzo de este año, varios productores, indígenas y autoridades departamentales denunciaron la invasión de sus tierras. Sin embargo, desde la entidad estatal no dio una solución a este tipo de conflictos. Los afectados aseguran que los avasalladores gozan del apoyo del INRA y del MAS.

