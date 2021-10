Comcipo anuncia paro de 48 horas en Potosí para exigir la abrogación de la Ley 1386

Escucha esta nota aquí

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) junto a sus organizaciones afiliadas determinaron un paro de 48 horas desde las 00:00 horas del jueves, como medida de presión para que se derogue la Ley 1386 denominada Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.



“Por resolución de los Comités Cívicos a nivel nacional, que se determinó el 16 de octubre del presente año en la ciudad de Cochabamba, se determina acatar el paro de 48 horas los días jueves y viernes, siendo un paro movilizado con bloqueos en cada sector determinado de cada institución y organización de Potosí”, dice el comunicado de Comcipo.

Entre los sectores que acatarán esta medida están los comerciantes, transportistas, trabajadores de la salud, universitarios, mineros, maestros, juntas vecinas y otros, quienes se organizarán en las calles y avenidas para cortar el tráfico vehicular.

Este martes, el Órgano Ejecutivo oficializó el retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, a través del envío de una carta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Nosotros, como Ejecutivo, hemos retirado esta normativa, ya se ha enviado la carta como corresponde a la Asamblea Legislativa, eso va a ir por el protocolo que tiene que ir, pero ya hemos retirado oficialmente”, indicó.

Pero este hecho no ha disminuido los ánimos caldeados, pues los sectores no se conforman con el retiro del proyecto de ley, pues desde la semana pasada anunciaron que también exigen que se abrogue la Ley 1386, denominada Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, a la que consideran 'la ley madre'.



“No solo era el proyecto, estamos preocupados por la ‘ley madre’, la ley 1386 que el Legislativo sancionó sin hacer ningún tipo de socialización”, señaló el secretario de los Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.

“Eso se tiene que derogar porque ahí está toda su estrategia. Entonces, las cosas no han cambiado y vamos a tomar medidas”, afirmó el dirigente, quien aseguró que varios sectores vinculados con el sector, como panaderos, carniceros y comerciantes cuentapropistas decidieron mantener el estado de emergencia en todo el país. Es más, los gremialistas ya confirmaron que el plazo se vence este miércoles y desde el jueves empiezan las movilizaciones.







Lea también ECONOMÍA Transporte pesado se moviliza contra la Ley 1386 y anuncia cabildo con otros sectores para el jueves (VEA LOS VIDEOS) Para el próximo jueves 28 se anuncian manifestaciones en varias ciudades del país. En Santa Cruz, un cabildo de sectores gremiales decidirá las medidas de protesta a seguir, si el Gobierno no abroga la norma

​