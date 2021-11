Comcipo rechaza acusaciones de ministro Lima

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, lamentó este jueves las acusaciones realizadas por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aseguró que esa institución cívica llamó al odio y a la discriminación, y que por ese motivo se habrían generado enfrentamientos entre potosinos.

Lima, además, garantizó que “el discurso de odio de Comcipo, que lleva a una confrontación, no quedará en la impunidad” y realizó un llamado para que las medidas de presión que cumplen diversos sectores se desarrollen en un ámbito de mayor “diálogo y tolerancia”.

"Eso se llama chicanería, en ningún momento nosotros hemos llamado al odio y a la discriminación. Pedimos al señor gobernador y al asambleísta que no meta gente, les pedimos que no nos hagan confrontar con nuestros hermanos del área rural", señaló Manuel, a tiempo de explicar que los sectores afines al MAS no llegaron de forma pacífica al centro de la ciudad los dos primeros días del paro indefinido, sino con piedras y palos en contra de los movilizados.

El dirigente cívico indicó que sabe muy bien que ellos (simpatizantes del MAS) se van a victimizar, porque esa es la forma en que engañan al pueblo boliviano.

El martes durante un conflicto entre personas a favor y en contra del paro, mientras la policía gasificaba, murió Basilio Titi, de 22 años de edad. Este hecho no solo enlutó a Potosí, sino que ha provocado acusaciones del Gobierno hacia el movimiento cívico y viceversa.

Con respecto a las movilizaciones, Manuel informó que este jueves continuarán con el cuarto día de paro indefinido en contra de la Ley 1386. También está prevista una marcha de mineros a las 14:00 este jueves en Potosí.

