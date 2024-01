Comisión avanza; queda definir la autoprórroga y la forma de voto

Desde que se emitió el fallo constitucional 049/2023 el 12 de diciembre del año pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, se convirtió en el principal defensor de los magistrados que se autoprorrogaron en sus mandatos bajo el argumento de que la sentencia “está amparada, aunque no nos guste, por la Constitución”, que ,la decisión del TCP es “inapelable” y no cabe ningún recurso en su contra, además de que no puede existir un vacío institucional en el Órgano Judicial.