Comisión de Constitución del Senado inicia el tratamiento de la Ley de Emergencia Sanitaria

La comisión de Constitución del Senado comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, que ayer fue derivado por el pleno de la Cámara Alta.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, llegó a la sesión para explicar los alcances de la norma y los cambios que se realizaron en acuerdo con la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia, ante la amenaza de paro de ese sector.

Ayer sorprendió que se remitiera el texto a esa comisión y no a la instancia de Política Social, Salud y Educación, manejada por la oposición. “Esta ley versa sobre derechos humanos y la salud es un derecho humano, entonces la comisión es la adecuada”, explicó el presidente dela Cámara Alta, Andrónico Rodríguez.

Antes, Rodríguez había criticado a sectores sociales que aún observan algunos criterios del proyecto. “Queremos dejar en claro, los médicos vestidos de políticos no pueden estar en la toma de decisiones, si quieren dedicarse a la política, si quieren ser candidatos, que renuncien a ser médicos y se dediquen a la política y no tergiversen y no mal informen a la población”, reprochó.

El lunes se rubricó un acuerdo entre autoridades del Ministerio de Salud y el Colegio Médico, para que se cambie la redacción del control de precios en las clínicas privadas por servicios como internación, consultas externas o intervenciones, establecido en el artículo 17; la prohibición de huelgas, paros, marchas y otro tipo de reuniones mientras dure el periodo de emergencia señalada en el artículo 19 y la contratación de recursos humanos extranjeros, del artículo 28.