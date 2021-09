Comisión de Ética pide diez meses de suspensión para el diputado Gutiérrez

Escucha esta nota aquí

Por las denuncias de las diputadas Solimar Veizaga (CC) y Sandra Paz (Creemos), ambos casos por supuesto acoso político, el presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez (Creemos) puede ser suspendido de su cargo por 10 meses. Los miembros de esta instancia parlamentaria ya remitieron su informe ante la presidencia de la Cámara de Diputados.





“Lo que quiero es que se respete a una mujer y diputada, no soy la única, hay varias a las que este diputado agrede; nosotras lo único que buscamos es justicia y respeto. Yo intenté dialogar con él y me gritó, es un discriminador, no se puede dialogar con él”, dijo la diputada Veizaga al ser consultada sobre la denuncia que presentó en contra de su colega.





Desde noviembre del pasado año, el presidente de la brigada cruceña enfrenta las acusaciones de sus colegas quienes lo acusaron de prepotente. Según la diputada Veizaga, recién en febrero de este año empezó a considerarse su caso porque no estaba posesionada la comisión.





Las acusaciones que pesan en contra del legislador son: acoso político y discriminación. De acuerdo con las explicaciones de Diputados, Gutiérrez presentó una acción de inconstitucionalidad concreta contra la decisión de la comisión y la misma quedó congelada hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haga conocer su fallo sobre este recurso del diputado cruceño.





El informe de la denuncia de la diputada Sandra Paz recomienda la suspensión por cuatro meses y el de Veizaga por seis meses; sin embargo, al ser dos casos similares se debe considerar como reincidencia, por tanto, la pena se agrava y puede llegar a un año de sanción sin goce de haberes, explicó uno de los legisladores.





Solimar Veizaga lamentó que los problemas hayan llegado a esta instancia; sin embargo, responsabilizó del mismo al propio diputado de Creemos porque dijo que cuando empezó el conflicto ella recurrió a su jefe de bancada nacional de CC y exhortaron al diputado Gutiérrez a pedir disculpas y este se resistió a hacerlo, lo que dio lugar a ratificar la denuncia ante la comisión de Ética.





No son los únicos casos, Gutiérrez tiene un tercer proceso en esta instancia legislativa. Se trata de la denuncia del diputado Juan José Jáuregui (MAS), quien lo denunció por racismo y discriminación, luego de que el presidente de la brigada cruceña lanzara epítetos contra los que acullican coca.





La comisión de Ética está conformada por seis diputados, tres del MAS, dos de CC y uno de Creemos, quienes consideraron todos los cargos y descargos del legislador sindicado.





Esta instancia legislativa, también tiene otros procesos en curso, como el de los nueve diputados que viajaron a EEUU en abril de este año.





También está el caso de la exdiputada Lidia Patty quien denunció a seis legisladores de Creemos por abrirle un juicio ordinario.





