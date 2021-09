Comisión del Gobierno acude a convocatoria de diálogo, pero no la dirigencia de la XI marcha

Escucha esta nota aquí

Una comisión del Gobierno nacional acudió este jueves a la convocatoria de diálogo realizada por la XI marcha indígena de tierras bajas; sin embargo, los dirigentes de los originarios no acudieron, debido a que aún no ingresaron a la capital cruceña.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este jueves por la mañana que la reunión con los marchistas indígenas de tierras bajas se postergó hasta que estos cuenten con un pliego petitorio consensuado con sus bases.

A invitación de los líderes de esta movilización, en la mañana una comisión conformada por diferentes reparticiones de los ministerios de Gobierno y la Presidencia y por el Viceministerio de Autonomías, se hizo presente en la Pastoral Social Cáritas de Santa Cruz, donde la cita se había previsto para las 10:00, pero los líderes indígenas no acudieron.

Los indígenas, que iniciaron su caminata el 25 de agosto en Trinidad (Beni), mediante cartas, solicitaron conversar con el presidente Luis Arce y el vicepresidente, David Choquehuanca, pero eso fue descartado desde sectores del MAS.

Ríos indicó que, tras el retraso, la dirigencia optó por reunirse primero con sus bases para definir los temas a tratar y avanzar luego en la organización del diálogo con el Gobierno. Esta situación fue confirmada por el viceministro de Coordinación con Organizaciones Sociales, Juan Villca, quien sostuvo que se respetará el pedido de cuarto intermedio de los marchistas y aseguró que la voluntad para iniciar conversaciones se mantiene abierta.

“Es importante aclarar que de manera oficial no llegó ningún pliego, no conocemos sus demandas. Pensábamos que este era el momento y la oportunidad para poderlos conocer; sin embargo, no están”, dijo la autoridad.

La comisión de la columna de la marcha indígena del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano trabajó en los ajustes de la Agenda Nacional que presentarán los marchistas al Gobierno nacional, consta de 14 puntos.

El documento debió discutirse con la columna ayer por la mañana, pero debido a la demora en los ajustes de la comisión técnica, compuesta por más de 40 personas, el debate fue postergado.