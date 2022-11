Comisión legislativa sin acuerdo sobre ley del censo; el debate se retomará hoy

“No hay ninguna justificación técnica para decir que no se puede hacer la encuesta el 25 de octubre de 2023”, afirmó y abundó en detalles respecto a las fechas y plazos mencionados por los técnicos del INE, indicando que son menores a los que argumenta el ministro.



Asimismo, recordó que en las argumentaciones del ministro de Planificación hay contradicciones sin respaldo técnico. “El propio gobierno nos dijo que los resultados iban a tardar hasta 2025 o 2026. Ahora dice que garantiza septiembre sin respaldo técnico”, aseguró y también remarcó que en el cronograma poscensal del INE se menciona que los resultados estarán en marzo de 2025”.



En tono enfático reprochó que después de esas argumentaciones del INE, el ministro dijo sin respaldo técnico, primero que los resultados estarían en diciembre de 2025 y después dijo que estarían en septiembre de ese año. “Es una chacota. El gobierno está manoseando esto políticamente con indolencia”.



Por su parte, la diputada Rosa Tatiana Áñez, de Creemos, hizo uso de la palabra y reprodujo en su celular grabaciones que dijo tener de la participación de asambleístas en la organización del cerco a Santa Cruz, respondiendo a las argumentaciones de Deisy Choque (MAS), que más temprano habló de la “violencia” provocada por el paro.



Áñez elevó el tono y provocó la molestia de sus colegas del MAS cuando les dijo que ellos solo obedecen y cuando mencionó que la sesión de la comisión de Constitución era un circo. Al finalizar su intervención planteó la unificación de los proyectos de ley de Creemos y de Comunidad Ciudadana, pues ambos proponen la realización del censo en octubre de 2023, aunque en fechas diferentes.



La jornada



Antes del inicio de la sesión, el diputado Carlos Alarcón, de CC, presentó una carta en la que solicitó el tratamiento por tiempo y materia. Es decir, hasta que salga humo blanco, lo que ayer por la tarde fue rechazado por los integrantes oficialistas de la comisión.



En otra misiva, el asambleísta opositor pidió que se declare el tratamiento por dispensación de trámite. “De esta forma eliminamos la prelación, tratar las normas propuestas una por una, lo que demoraría muchísimo nuestro trabajo, sino hacerlo en simultáneo para construir una sola propuesta con consensos y disensos”. Tras una reunión, que demandó un receso de no más de 15 minutos, la propuesta de Alarcón obtuvo un respaldo unánime.



Alarcón explicó que la fecha es lo único que difícilmente tendrá consenso entre el MAS y la oposición. “Ellos (los oficialistas) son mayoría. Seamos claros, si votamos aquí en la comisión o en el plenario, ganará el 2024”.



Su colega Erwin Bazán, quien está adscrito a la comisión, señaló que no hay disensos en la oposición. “Puedo asegurar que Creemos y CC estamos en sintonía en este tema. Los que no quieren ir a votación para definir el año, son ellos porque están absolutamente divididos. Unos se oponen rotundamente a que haya ni siquiera una ley, esa división los incomoda, y por eso es que son ellos los que retrasan la negociación. Que quede claro, el MAS no quiere una ley del censo”, manifestó.



De hecho, el jefe nacional del partido azul y expresidente, Evo Morales, escribió en Twitter: “Advertimos que aunque no se defina la distribución de escaños en la ‘ley del censo’ coordinada desde el Ejecutivo con la presidencia de Diputados a espaldas de la Asamblea, la pérdida de curules para uno o más departamentos, será atribuida a diputados que aprueben esa imposición”.



Complementó que “no solo se someterán al capricho de la derecha y traidores mal llamados ‘renovadores’, causarán confrontación entre departamentos hermanos e inestabilidad política que empeorará los efectos en la economía que ya está dañada por el paro del Comité Cívico pro Santa Cruz”.



Los mensajes de Morales fueron mencionados por los opositores, cuando señalaron que los legisladores del Movimiento Al Socialismo tienen miedo a que los llamen traidores y prefieren seguir la línea del jefe del MAS antes que pacificar el país, argumentó Alarcón. A su vez la diputada Áñez dijo que el afán de dilatar el debate “seguramente espera que Evo Morales cambie su tuit”.



Sin votación



El presidente de la Comisión de Constitución prácticamente descartó la votación. “Debo ser muy sincero, no es sencillo. No hay una varita mágica que solucionará de manera inmediata este conflicto, existe la necesidad de hacer una evaluación responsable, respetuosa de criterios y normativa constitucionales vigentes”.



Aclaró que en ningún caso, “a título de voluntad política, evadiremos el cumplimiento de la CPE y que quede claro. Esta comisión no trabaja a presión, es un conflicto que ya viene de tiempo, una movilización que lleva ya 32 días y para nosotros no tiene sentido. Pero no por eso tomaremos decisiones arbitrarias. Tratamos de ser responsables”, acotó.



La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado que señala que Santa Cruz atraviesa un paro indefinido hoy cumple 32 días, “legítima medida de protesta que, lamentablemente, fue marcada por jornadas de violencia y vulneración de los derechos humanos”. Exhortó “a la Asamblea Legislativa Plurinacional asumir el rol constitucional establecido y adoptar los mecanismos necesarios para el tratamiento y aprobación de la ley referida al Censo Nacional, con el fin de dar certidumbre a la población y que ésta pueda recuperar la paz y la normalidad en su vida diaria”.



Las coincidencias



Los seis proyectos de ley tienen cuatro consensos que coinciden en todas las propuestas de norma.



Primero, según un esquema realizado por CC, está en la distribución de escaños y configuración de circunscripciones electorales. Todas señalas que el TSE determinará la distribución total de escaños de la Cámara de Diputados de la Asamblea y la configuración de las circunscripciones uninominales y especiales hasta el mes de septiembre de 2024, de acuerdo a lo establecido en la CPE y las leyes vigentes, con base en los resultados oficiales, definitivos y desagregados del censo. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se comprometió a que así sería.



Al final de la reunión, Alarcón consideró que ante el estancamiento existente, debería ser el pleno de la Cámara de Diputados el que trate el tema y dijo que es posible en casos de conflicto social como el que vive en Santa Cruz.



La sesión



La reunión de la comisión de Constitución no estuvo excenta de momentos tensos; sobre todo durante la intervención de la diputada Áñez de Creemos, que acusó al MAS de cercar a Santa Cruz.



Tras que ella finalizó, la diputada Choque del MAS le respondió que los movimientos sociales también tienen derecho a la protesta. Ahí intervinieron otros legisladores para pedir moción de orden, de manera que no se inicie una discusión política.



De esa manera, el Legislativo lleva dos días de debate sin resultados sobre la ley del censo. Mientras tanto, en Santa Cruz el paro indefinido llega al día 33 sin soluciones y con tensiones y enfrentamientos.